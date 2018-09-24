Самые мистические загадки мира

15 апреля 1912 самый большой в мире корабль затонул после столкновения с айсбергом. Но даже сейчас, спустя век после трагедии, «Титаник» интригует исследователей. Корабль вёз не только пассажиров, на борту, согласно записям, была коллекция драгоценностей стоимость 300 миллионов долларов, ценные книги и мумия древнеегипетской принцессы, которую, кстати, многие обвиняют в гибели лайнера. Кроме того, обеспеченные пассажиры, отправившиеся в круиз на судне, тоже имели дорогие украшения. Так что на «Титанике» находится, без сомнения, поистине бесценный клад. Почему же его до сих пор не подняли на поверхность?

Всё дело в том, что лайнер находится на глубине 3 км и довольно сильно разрушен из-за длительного воздействия морской воды. Почти наверняка при попытке поднять его, «Титаник» разрушится окончательно. После долгих дискуссий от идеи поднять исполинский корабль отказались вовсе, так что он так и останется на морском дне.

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