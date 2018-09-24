Фонтаны, которые будут вам сниться

В австралийском Сиднее память австралийцев, погибших во время Второй мировой войны в Египте, почтили установкой фонтана. Его открыли в 1961 году. Особенность фонтана Эль-Аламейн, получившего название в честь египетского города, возле которого и произошло кровопролитное сражение, в том, что он выглядит как пушистый одуванчик. Компанию этому необычному фонтану могут составить и другие фонтаны из разных концов света.

1. На городском вокзале японского города Осака можно полюбоваться на водные часы. Этот фонтан показывает время, а потом демонстрирует изображения.

2. В городе Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария (Испания) стоит гигантский кран, из которого течёт вода. Но кран висит в воздухе и ни к чему не подсоединён. Такой фонтан смотрится впечатляюще, а туристы не упускают возможности сделать пару фотографий.

3. В столице Южной Кореи Сеуле есть фонтан-мост. По обе стороны моста установлены более 9 000 трубочек, распыляющих воду. Дополнен фонтан 10 000 светодиодами, которые подсвечивают воду. В ночное время конструкция смотрится поистине сказочно.

Узнайте из видеосюжета, где находится фонтан Геракла, как выглядит фонтан Сваровски и как полюбоваться на крупный фонтан внутри здания.