Оптические иллюзии на знаменитых картинах

В Сети часто можно часто встретить разнообразные оптические иллюзии. Пользователи удивляются, восторгаются, спорят… Но помните ли вы о том, что подобные «фокусы» встречаются и на полотнах знаменитых художников?

Ганс Гольбейн Младший

Одним из самых ранних таких произведений считается картина «Послы» (1533). Странное пятно в самом низу полотна некоторых зрителей приводит в недоумение.

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Но если посмотреть на картину справа под определенным углом, становится понятно, что художни изобразил череп.

Сальвадор Дали

На картине «Невольничий рынок с явлением незримого бюста Вольтера» центром композиции являются две монахини, из фигур которых формируется лицо человека. Правда, некоторые ценители прекрасного сначала видят как раз голову человека, а уже потом «рассматривают» его составляющие.

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Такой прием характерен для представителей сюрреализма, которые таким образом очень любили изображать лица людей. В частности, Дали в своем творчестве использует этот фокус достаточно часто.

Октавио Окампо

Этот мексиканский художник — автор многих полотен со скрытым смыслом. В частности, на этой картине («Навсегда и навеки») мы видим профили двух пожилых людей, смотрящих друг на друга. Но буквально сразу понимаем, что здесь есть еще и спрятанное изображение: двух музыкантов, которые и составляют лица стариков. Таким образом художник соединяет настоящее и прошлое этих людей: пожилая пара, изображенная на картине вспоминает молодость, когда они оба были молоды и полны сил (музыканты).

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Кисти Окампо принадлежит также множество необычных портретов знаменитых людей, написанных написанных в сюрреалистическом стиле (например, «Портрет певицы Шер»).

Джузеппе Арчимбольдо

Итальянский живописец XVI века прославился своими портретами-обманками. Некоторые изображения людей, если посмотреть на них под другим углом, легко становятся натюрмортами.

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Другие же лица состоят из овощей, фруктов или цветов.

Роб Гонсалвес

Этот знаменитый канадский художник творил в стиле магического реализма-сюрреализма. В своем творчестве он использовал иллюзионистские приемы, добавляя волшебство в обыденные жизненные сцены.

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На его картинах объекты из одной своей ипостаси плавно перетекают в другую, как бы давая понять, что все в этом мире взаимосвязано.