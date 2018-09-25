Самые странные маньяки в мире и их деяния

От невинных шалостей до таких действий, от которых кровь стынет в жилах. О странных маньяках рассказывает Anews

Мало кто знает, но в конце 18 века в Англии появился странный преступник. Он прокалывал своим жертвам ягодицы, применяя в этом деле булавку или даже нож. По сей день нет сведений о том, сколько всего пострадало дам от рук маньяка.

Около полсотни пострадавших обращались в полицию, но после того, как кто-то пустил слух о том, что маньяк выбирает только красавиц, девушки сами начали наносить себе увечья. Так или иначе, маньяк был пойман — это оказался Ринвик Уильямс.

В конце 19 века в США появился не менее оригинальный преступник. Его называли Гластонберийским Щекотателем. В то время, когда его жертвы беззаботно спали, он проникал в дома и щекотал их пятки. Когда женщина просыпалась и начинала кричать, он поспешно убегал.

Стоит отметить, что мужчина никогда не обворовывал своих жертв и не применял по отношению к ним насилие. По делу было задержано около 11 предполагаемых преступников, но настоящий Щекотатель пойман не был.

Эд Гейн стал маньяком, образ которого использовали в качестве прототипов злодеев кино — "Психо", "Молчание ягнят". Эд выкапывал трупы и шил из их кожи одежду или различные предметы. Что касается других останков, например, черепов, их маньяк развешивал в доме.

После того, как Гейн был арестован, он признал себя виновным в убийствах двух женщин. Впрочем, следователи предполагали, что жертв было как минимум четыре.

Генри Говард Холмс орудовал в конце 19 века. Мужчина продумал свои преступления тщательно, построив отель с большим количеством ловушек. Неоднократно Холмс менял план в ходе строительства, а также выбирал новых подрядчиков. Это позволило ему скрыть свой замысел.

В число жертв убийцы входили как сотрудники отеля, так и постояльцы. В некоторые комнаты подавался опасный газ, другие были звуконепроницаемые. Тела своих жертв он препарировал, а скелеты продавал в анатомические музеи. Мужчина признался в 27 убийствах. ​