Скрывает ли НАСА информацию о пришельцах

С 1969 по 1972 год американское аэрокосмическое агентство отправило на Луну семь миссий. Последним стал полёт корабля «Аполлон-17» в декабре 1972 года, после этго программу «Аполлон» закрыли по причине финансовых сложностей. Однако любители загадок уверены, что деньги — не главная причина свёртывания лунного программы НАСА . Они считают, что астронавты нашли на Луне что-то, о чём следует молчать. Возможно, специалисты обнаружили там следы инопланетной цивилизации? Вопрос и по сей день остаётся открытым. Впрочем, конспирологи без устали доказывают, что НАСА есть масса секретов, относящихся к инопланетным цивилизациям. В пользу этого свидетельствует и осторожность в высказываниях представителей агентства. Обычно они охотно комментируют программы, но как только появляется возможность промолчать, они ею пользуются. Так, в нынешнем году муссировались слухи о том, что хакеры взломали сайты НАСА и нашли там документы, рассказывающие о контактах с инопланетянами. Все с нетерпением ждали заявлений, однако их так и не появилось.

Ещё больше вопросов возникло к НАСА после инцидента в 2016 году. Тогда каждый желающий мог посмотреть трансляцию съёмок Северного полюса, которую вело агентство. В какой-то момент на экранах появилось нечто странное, и трансляция сразу же прервалась. Если это было обычное метеорологическое явление, то зачем прервали трансляцию? Но, возможно, это было нечто, что НАСА понадобилось скрыть от общественности.

О других любопытных явлениях, которые НАСА замалчивает, рассказывает ролик.