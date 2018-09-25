Собаки, оказавшиеся более верными, чем люди

Собак не зря называют лучшими друзьями человека. История знает множество примеров, когда псы спасали жизнь хозяевам, вытаскивая их с поля брани или из горящих домов. А вот ещё несколько собак, которые были преданы владельцам и не смогли пережить их ухода.

1. Немецкая овчарка Капитан сбежала из дома после смерти хозяина-аргентинца. Когда спустя неделю семья пришла на кладбище, то возле могилы обнаружился Капитан, который грустно скулил. Сейчас пёс почти постоянно сидит возле могилы.

2. 11 сентября 2001 года слепой специалист по вычислительной технике пришёл на работу. Его офис находился на 71-ом этаже одной из башен Всемирного торгового центра . Его сопровождала собака-поводырь Дорадо. Когда произошла катастрофа, мужчина понял, что ему трудно будет эвакуироваться, поэтому решил, что должен отпустить пса, отцепил поводок и приказал собаке уходить. Собаку утащила толпа бежавших вниз людей, но Дорадо вернулся и вывел хозяина из горящего здания.

3. Американец, взявший пса породы хаски из приюта, обожал питомца, но через несколько лет оказался в больнице. Собака впала в депрессию и бесцельно шаталась по дому, игнорируя других членов семьи, но как-то умудрилась сбежать посреди ночи и добраться до госпиталя, где лежал хозяин. Супруга мужчина забрала питомца домой, но через какое-то время тот снова сбежал к владельцу.