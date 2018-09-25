Безумства, которые совершают миллиардеры

Когда у человека оказывается много денег, он тратит их на дома, машины, драгоценности и антиквариат. Но когда средств становится слишком много, то миллионеры начинают скупать странные вещи и вкладывать их в непонятные разработки.

1. Султан Брунея Хассанал Болкиах как-то заплатил 24 000 долларов за стрижку. Дело в том, что султан готов оплатить любые поездки своего любимого парикмахера, даже если это перелёт через половину мира. В 2009 году Хассанал Болкиах арендовал для парикмахера частный самолёт класса «люкс», чтобы тот прилетел к нему и поухаживал за волосами.

2. Шейх Хамад Бин Хамдан аль Нахайян купил надпись на песке, которую видно с высоту птичьего полёта. Буквы представляют собой каналы, прорытые на принадлежащем шейху острове Аль Футайси. Длина всей надписи — 3,5 км, а высота каждой буквы — 1 км.

3. Миллионерша Джоселин Вильденштайн стала известной после десятков пластических операций, серьёзно изменивших её внешность. Было время, когда её состояние доходило до 2,5 миллиардов долларов, и тогда она тратила деньги бездумно. Любительница поболтать по телефону, Джослин без смущения ежегодно платила по счетам за телефонные разговоры 60 000 долларов.

Какие ещё безумства совершают богачи? Смотрите рассказ в видео.