Ещё
Живут ли сейчас на Земле динозавры
Далее:
Читайте также:
Ещё

Живут ли сейчас на Земле динозавры 

Рамблер 54 минуты назад
Динозавры внешностью напоминают гигантских рептилий. Из-за этого долгое время бытовало мнение, что динозавры — хладнокровные. Потом учёные установили, что динозавры и птицы связаны, так что пришлось задаться вопросом, не были ли динозавры теплокровными. Специалисты всё ещё бьются над поиском ответа. Однако кое-кто высказывает мнение, что динозавры были промежуточным звеном между хладнокровными и теплокровными животными. А вот ещё несколько фактов о вымерших исполинах.
1. Динозавры царили на планете в мезозойскую эру. Кажется, что у таких крупных животных не могло быть врагов, но это не так. В их числе был репеномам, млекопитающее, походящее на метрового барсука, который питался детёнышами динозавров.
2. Динозавры — это не ящерицы. Несмотря не некоторую схожесть, это разные животные. У рептилий лапы расположены по бокам туловища, а лапы динозавров перпендикулярны туловищу. Исходя из такого строения, можно говорить, что динозавры имеют много общего с птицами, а вовсе не с рептилиями.
3. Согласно общепринятой версии 65 миллионов лет назад на планету упал крупный астероид, который и убил всех динозавров. Но ошибкой было бы думать, что все животные погибли в одну минуту. На самом деле динозавры жили на Земле ещё 30 00 лет.
Узнайте из видео, почему один вид динозавров сумел пережить все катаклизмы и как его представители выглядят сегодня.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото известных мест, которые всех обманывают14
Шокирующие сексуальные традиции народов мира
Предсмертные селфи: снимки, стоившие жизни82
Насколько богат ваш словарный запас: тест96
Авиарейсы, длящиеся менее 10 минут
Видео
04:37
Блогер покорил Сеть гениальным лайфхаком
Вещи
02:56
Гибкая британка помещается в банке высотой 60 см
Люди
01:02
Китаец «гуляет» по улицам с роботом-танком
Вещи
04:29
Авиарейсы, длящиеся менее 10 минут
Безумный мир
05:47
Живут ли сейчас на Земле динозавры
Безумный мир
03:08
Факты о мире, способные сильно удивить
Безумный мир
10:20
Как Форд придумал черные автомобили
Люди Истории
10:21
Невероятные бассейны для любителей экстрима
Места
10:39
Безумства, которые совершают миллиардеры
Безумный мир
07:02
Земные растения, которые выглядят инопланетными
Места Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение