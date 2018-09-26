Живут ли сейчас на Земле динозавры

Динозавры внешностью напоминают гигантских рептилий. Из-за этого долгое время бытовало мнение, что динозавры — хладнокровные. Потом учёные установили, что динозавры и птицы связаны, так что пришлось задаться вопросом, не были ли динозавры теплокровными. Специалисты всё ещё бьются над поиском ответа. Однако кое-кто высказывает мнение, что динозавры были промежуточным звеном между хладнокровными и теплокровными животными. А вот ещё несколько фактов о вымерших исполинах.

1. Динозавры царили на планете в мезозойскую эру. Кажется, что у таких крупных животных не могло быть врагов, но это не так. В их числе был репеномам, млекопитающее, походящее на метрового барсука, который питался детёнышами динозавров.

2. Динозавры — это не ящерицы. Несмотря не некоторую схожесть, это разные животные. У рептилий лапы расположены по бокам туловища, а лапы динозавров перпендикулярны туловищу. Исходя из такого строения, можно говорить, что динозавры имеют много общего с птицами, а вовсе не с рептилиями.

3. Согласно общепринятой версии 65 миллионов лет назад на планету упал крупный астероид, который и убил всех динозавров. Но ошибкой было бы думать, что все животные погибли в одну минуту. На самом деле динозавры жили на Земле ещё 30 00 лет.

Узнайте из видео, почему один вид динозавров сумел пережить все катаклизмы и как его представители выглядят сегодня.