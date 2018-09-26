Авиарейсы, длящиеся менее 10 минут

Если вы соберётесь лететь на самолёте с острова Аруба в Карибском море в венесуэльский городок Пунто-Фихо, то закладывайте на путешествие не больше 10 минут. Этот самый короткий в мире международный рейс открыли в нынешнем году, расстояние в 80 километров лайнер преодолевает за 8 минут. А вот ещё несколько коротких авиарейсов, которые понравятся тем, кто страдает аэрофобией.

1. Перелёт между островами Сент-Китс и Невис, находящимися в Карибском море, завораживает восхитительными морскими и прибрежными пейзажами. Правда, долго наслаждаться ими не придётся, ведь рейс длится всего 5 минут.

2. Перебраться с острова Караптос на остров Касос (оба принадлежат Греции) можно по морю, проделав путь длиной 19 километров. Такое путешествие займёт больше часа, но желающие сократить дорогу могут сесть на самолёт и переместиться с одного острова на другой за 5 минут.

3. Индонезийские деревни Кегата и Апово не слишком известны туристам. Между тем, местные жители часто перемещаются из одной деревни в другу. Но, поскольку деревушки находятся на вершинах гор и разделены ущельем, они используют самолёт. Полёт длится 73 секунды.

4. Шотландские острова Уэстрей и Папа-Уэстрей тоже соединяет авиарейс, который даже попал в Книгу рекордов Гиннесса. Расстояние в 2 700 метров самолёт пролетает за пару минут, но если ветер попутный, то полёт завершается всего за 43 секунды!