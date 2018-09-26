Ещё
Авиарейсы, длящиеся менее 10 минут
Далее:
Читайте также:
Ещё

Авиарейсы, длящиеся менее 10 минут 

Рамблер 54 минуты назад
Если вы соберётесь лететь на самолёте с острова Аруба в Карибском море в венесуэльский городок Пунто-Фихо, то закладывайте на путешествие не больше 10 минут. Этот самый короткий в мире международный рейс открыли в нынешнем году, расстояние в 80 километров лайнер преодолевает за 8 минут. А вот ещё несколько коротких авиарейсов, которые понравятся тем, кто страдает аэрофобией.
1. Перелёт между островами Сент-Китс и Невис, находящимися в Карибском море, завораживает восхитительными морскими и прибрежными пейзажами. Правда, долго наслаждаться ими не придётся, ведь рейс длится всего 5 минут.
2. Перебраться с острова Караптос на остров Касос (оба принадлежат Греции) можно по морю, проделав путь длиной 19 километров. Такое путешествие займёт больше часа, но желающие сократить дорогу могут сесть на самолёт и переместиться с одного острова на другой за 5 минут.
3. Индонезийские деревни Кегата и Апово не слишком известны туристам. Между тем, местные жители часто перемещаются из одной деревни в другу. Но, поскольку деревушки находятся на вершинах гор и разделены ущельем, они используют самолёт. Полёт длится 73 секунды.
4. Шотландские острова Уэстрей и Папа-Уэстрей тоже соединяет авиарейс, который даже попал в Книгу рекордов Гиннесса. Расстояние в 2 700 метров самолёт пролетает за пару минут, но если ветер попутный, то полёт завершается всего за 43 секунды!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото известных мест, которые всех обманывают14
Шокирующие сексуальные традиции народов мира
Предсмертные селфи: снимки, стоившие жизни82
Насколько богат ваш словарный запас: тест96
«Если Москва слезам не верит, то Америка и подавно»55
Видео
04:37
Блогер покорил Сеть гениальным лайфхаком
Вещи
02:56
Гибкая британка помещается в банке высотой 60 см
Люди
01:02
Китаец «гуляет» по улицам с роботом-танком
Вещи
04:29
Авиарейсы, длящиеся менее 10 минут
Безумный мир
05:47
Живут ли сейчас на Земле динозавры
Безумный мир
03:08
Факты о мире, способные сильно удивить
Безумный мир
10:20
Как Форд придумал черные автомобили
Люди Истории
10:21
Невероятные бассейны для любителей экстрима
Места
10:39
Безумства, которые совершают миллиардеры
Безумный мир
07:02
Земные растения, которые выглядят инопланетными
Места Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение