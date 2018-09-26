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Факты о мире, способные сильно удивить
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Факты о мире, способные сильно удивить 

Рамблер 53 минуты назад
О том, что овец стригут ради получения шерсти, известно всем. Но знаете ли вы, что после стрижки овцы перестают узнавать друг друга? А иногда животные даже начинают драться с соплеменниками, думая, что это чужак. Ниже ещё несколько занятных фактов о нашем мире.
1. Североамериканская ассоциация государственных и местных лотерей сообщила, что американцы в 2015 году купили лотерейных билетов на 70 миллиардов долларов.
2. У моряков есть традиция: те, чьи жёны родили, пока корабль был в море, сходят на берег первыми.
3. На доске, на которой вы режете овощи, находится на 200 процентов больше частиц фекалий, чем на сиденье унитаза.
4. Специалисты компании «Форд» создали детскую кроватку, которая имитирует звук мотора и уличное ночное освещение.
5. В 2013 году в штате Техас построили самый большой дом из имбирного печенья. Дом длиной 18, шириной 12 и высотой 3 метра был полностью съедобен, но тот, кто отважился бы на это, получил бы 35 823 000 калорий.
Другая интереснейшая информация — в видео.
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