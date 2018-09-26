В Москве вновь продают места в очереди за iPhone 

Несмотря на то, что продажи новых смартфонов Apple стартуют лишь 28 сентября, уже выстроилась большая очередь в несколько столичных магазинов.
На просторах Сети можно встретить объявления от людей, готовых и в дождь, и в холод в течение еще двух суток отстаивать право на покупку нового гаджета в числе первых. Свои услуги они оценивают в достаточно высокую цену.
Вот некоторые из таких объявлений:
Скриншот с сайта Avito
А есть ли спрос?
скриншот с сайта Avito
Очередь за новым iPhone растет с каждым часом. Вместе с ней появляются все новые объявления.
скриншот с сайта Avito
Цены как на дрожжах растут не только на сам гаджет, но и за место в очереди, а также услуги посредничества. Есть те, кто указывает, что называется, фикспрайс. Цена начинается от 50 тысяч до 250 тысяч рублей. Но есть посредники и с почасовой оплатой: они берут в среднем 800 рублей за час своих услуг.
На презентации 12 сентября компания Apple продемонстрировала новые iPhone разных серий. Xs будет стоить в РФ 87 990 рублей, Xs Max — 96 990 рублей. Более "бюджетный" Xr — около 65 тысяч рублей.