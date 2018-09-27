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Сеть захватила новая загадка на внимательность
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Сеть захватила новая загадка на внимательность 

Рамблер 4 часа назад
Если вы видите на этом изображении только массу книг, то сильно ошибаетесь. Среди фолиантов затерялся один карандаш. Сможете ли вы его найти?
Exam Papers Plus
Пользователи Сети пытаются перещеголять друг друга в скорости и вглядываются в экраны мониторов, стараясь быстрее остальных обнаружить «инородный предмет» среди разноцветных обложек. Кому-то удается это сделать достаточно быстро, а менее терпеливые бросают это занятие и утверждают, что карандаша на рисунке попросту нет, а загадка не имеет ответа. Но это не так.
Компания Exam Papers Plus, сотрудники которой и создали это «упражнение для глаз», утверждает, что отыскать спрятанный среди книг карандаш внимательные пользователи способны примерно за 19 секунд.
Попробуйте и вы справиться с заданием и узнать, сколько времени вам на это потребуется. Ответ найдете ниже. Подсматривать не рекомендуется.
Ответ:
Exam Papers Plus
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