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Тюлень атаковал мужчину осьминогом
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Тюлень атаковал мужчину осьминогом 

Рамблер 2 часа назад
Тюлень напал на одного из каякеров, который плыл у побережья города Кайкура в Новой Зеландии. Причем сделал он это довольно грациозно, стукнув мужчину осьминогом, которого держал в зубах.
Кайл Малиндер рассказал порталу Yahoo7 News, что он не ожидал получить настолько яркие впечатления от своего заплыва на каяке вместе с друзьями. Они отправились в море, чтобы посмотреть, как резвятся тюлени и другие морские обитатели. Малиндер и не думал, что тюлень решит кинуть в него свою добычу. Почему млекопитающее решило "поделиться" своим обедом с мужчиной — не ясно.
В это время у тюленей была охота. Но, кажется, в тот момент, когда ластоногий зверь атаковал Кайла осьминогом, он упустил свой обед. После этого осьминог приклеился к каяку и сидел там до тех пор, пока Кайл и команда не сняли его совместными усилиями со дна лодки. После удара у Кайла не получилось сразу прогнать осьминога веслом.
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