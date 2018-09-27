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Животное, которое могло съесть кита
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Животное, которое могло съесть кита 

Рамблер 2 часа назад
Доисторическая акула мегалодон бороздила моря планеты миллионы лет назад, но почему-то она до сих пор волнует учёных и любителей загадок. Этого исполинского хищника особенно полюбили киношники и сделали одним из главных героев фильмов-ужасов. Но одно дело — экранный образ, и совсем другое — реальность. Какое впечатление произвёл бы на вас это чудовище, если бы было живо до сих пор?
1. Мегалодон — самая крупная акула за всю историю Земли. Длина его тела составляла 11-13 метров, а вес 50-70 тонн. Самые крупные особи вырастали до 20 метров в длину и набирали до 100 тонн веса!
2. От древних мегалодонов мало что осталось, поскольку в скелетах было много хрящей, которые плохо переносят морскую воду. Зато гигантские зубы акул находят во всех частях света, кроме Азии и Антарктиды. Длина зуба составляет в среднем 12 сантиметров, но самые большие экземпляры были длиной 20 сантиметров. Кроме того, зубы по-прежнему чрезвычайно остры, несмотря на долгое нахождение на дне. Кстати, росли зубы у этого монстра в пять рядов, а всего их было 276!
3. Киты были лучшим лакомством для мегалодона. Огромному хищнику ежедневно требовалось больше тонны еды, и, хоть они и не отказывались отведать прочих морских обитателей, предпочтительным блюдом были киты.
И ещё несколько фактов о магелодонах узнайте из видео.
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