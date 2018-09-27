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Выдумки про динозавров, в которые все верят
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Выдумки про динозавров, в которые все верят 

Рамблер 53 минуты назад
Динозавры бродили по нашей планете миллионы лет назад. Ни один человек сегодня точно не может сказать, как выглядели эти животные, все наши представления о них основаны на реконструкции с использованием найденных костей. Возможно, именно поэтому с динозаврами связана масса мифов, некоторые из которых сейчас будут развеяны.
1. Все динозавры были огромными. Это правда отчасти. Так, тираннозавр действительно был исполином, он весил 5 тонн и длину имел 12 метров. Самым крупным хищником был аргентинозавр, его длина достигала 30 метров. Но были и небольшие виды. Например, протоцератопсы были величиной с овцу, а велоцираптор не вырастали больше больше нынешних овчарок.
2. Динозавры жили в тропической полосе. Это не отвечает реальности. Часть хищников обитала в джунглях, но другие жили в северных широтах и даже Арктике.
3. Динозавры имели чешую. Чешуя и в само деле была у очень многих видов динозавров, но некоторые имели покрытие в виде перьев.
4. Динозавры ревели и пищали. Этот миф — порождение кинематографа, в фильмах исполины действительно угрожающе рычат или пронзительно кричат. Учёные не могут точно сказать, какие звуки издавали динозавры. Не исключено, что они вообще были молчаливы.
5. Динозавры и люди жили в одно время. Несмотря на то, что такие предположения высказываются нередко, они не могут быть правдой. Динозавры вымерли 65 миллионов лет назад, а первые люди появились 6 миллионов лет назад.
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