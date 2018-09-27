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Мужчина опоздал на самолет и в отместку снял штаны
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Мужчина опоздал на самолет и в отместку снял штаны 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Пассажир опоздал на самолет, выбежал на взлетную полосу, а затем прилюдно оголил ягодицы после того, как его схватила полиция. Об этом сообщает The Sun.
Ирландец Патрик Кехо должен был лететь из Дублина в Амстердам, однако опоздал к выходу на посадку и начал ссориться с сотрудниками аэропорта. Мужчина вел себя агрессивно, стучал по окну, а затем выломал дверь и выбежал на взлетную полосу. По словам очевидцев, он бежал за самолетом с просьбой его подождать, после чего дебошира схватили полицейские.
Впоследствии Кехо передали в полицейский участок и обвинили в нанесении ущерба из-за того, что он сломал дверь в здании аэропорта. Затем мужчину отпустили под залог в 200 евро и назначили судебное заседание на 8 ноября. Когда Кехо вышел на улицу, он снял штаны и показал свои ягодицы фотографам.
В июне пассажир спрыгнул с самолета в аэропорту Атланты (США) в нижнем белье. Он выскочил на взлетно-посадочную полосу, когда воздушное судно находилось на рулежной дорожке. Очевидцы сняли мужчину на видео и выложили в Twitter.
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