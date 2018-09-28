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Домашние питомцы, которых выдержит не каждый
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Домашние питомцы, которых выдержит не каждый 

Рамблер 3 часа назад
У очень многих людей есть домашние питомцы. Но если прежде в домах и квартирах держали кошек и собак, хомяков и морских свинок, ящериц или рыбок, то теперь в моду вошли экзотические животные. Например, такие.
1. Лиса. Это близкий родственник собаки ведёт себя схожим образом, лису можно даже приучить гулять в ошейнике. Но всё-таки лиса — это хищник, привыкший жить в дикой природе, так что в любой момент она может проявить непокорность.
2. Оцелот. Небольшой дикий кот, похожий на ягуара, живёт в лесах в Северной и Центральной Америки. Правда, оцелот куда меньше чем, ягуар, поэтому его и одомашнивают любители экзотики. Как и лиса, оцелот — хищник, которого долго придётся обхаживать, чтобы приручить. К тому же, он любит прогуливаться ночью, а вот днём он чаще спит.
3. Хамелеон. Этих питомцев ценят за умение менять цвет. Хамелеоны весьма пугливы, и поэтому в случае опасности маскируются под окружающую среду. Но тем, кто хочет завести в доме хамелеона, стоит знать, что он требователен к диете и температуре окружающей среды.
А ещё о нескольких экзотических домашних питомцах расскажет видеосюжет.
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