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Интригующие факты о нашем мире
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Интригующие факты о нашем мире 

Рамблер 2 часа назад
Если вы любите орехи кешью, то вам любопытно будет узнать, что орехи крепятся к фальшивому плоду, походящему на вытянутое красное яблоко. Эти яблоки, кстати, тоже можно есть: из них делают напитки и варят варенье. А вот ещё несколько фактов, которые вас заинтригуют.
1. У щупальценосной змеи на передней частим головы есть пара щупалец, которые реагируют на давление и вибрацию.
2. Актёр Эд О’Нилл, которого прославила роль неуравновешенного женоненавистника Эла Банди из сериала «Женаты… с детьми», — обладатель чёрного пояса по бразильскому джиу-джитсу, который он получил в 2007 году. Эд занимается единоборствами уже больше 20 лет.
3. Актриса, режиссёр, певица и продюсер Барбра Стрейзанд организовала в подвале своего дома торговый центр, где продаются винтажные куклы, старинная одежда и обувь и костюмы из лент.
4. Ньюгрейндж — древняя гробница в Ирландии, которая старше Стоунхенджа и пирамид Египта. Её соорудили ещё в каменном веке. Ньюгрейндж — это покрытый травой холм высотой 13 метров и диаметром 80 метров.
5. Шеф-повар бруклинского ресторана приготовил пончик, который стоит 100 долларов. За эти деньги клиент получает пончик, покрытый 24-каратным золотом, который подаётся с элитным шампанским «Кристалл».
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