Что не так с теорией относительности

Учёный Альберт Эйнштейн вошёл в историю как создатель теории относительности, главными постулатами которой являются два утверждения. Согласно теории, вселенная имеет однородный состав, а скорость света является постоянной величиной. Но всё ли так на самом деле? Если задать вопрос, за какое открытие Эйнштейн получил Нобелевскую премию, то почти все ответят, что за создание теории относительности. Но это неверно. В конце 19 века французский математик Анри Пуанкаре и физик из Нидерландов Хендрик Антон Лоренц работали над создание общей теории. Именно Пуанкаре выдвинул предположения об однородности Вселенной и постоянстве величины скорости света, а математические формулы вывел Лоренц. Эйнштейн, работавший в патентном бюро, имел доступ к последним научным новостям. В 1905 году он систематизировал работу Пуанкаре, добавил формулы Лоренца и отдал в печать. Имя Лоренца в работе упоминается, математические выкладки Эйнштейн назвал «преобразования Лоренца», но вот ссылок на Пуанкаре нет вообще. Позднее сам учёный говорил, что по молодости не стал цитировать Пуанкаре, хотя использовал многое из его работ. Скандальное разбирательство не позволило Нобелевскому комитету выдать Эйнштейну премию, поэтому в 1922 году ему присудили премию за теорию фотоэффекта. И это не единственная ложь, крутящаяся вокруг теории относительности. Смотрите видео и узнайте всё, что скрывается за громкой теорией.