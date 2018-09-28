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Реликвии из древности, сильно опередившие время
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Реликвии из древности, сильно опередившие время 

Рамблер 2 часа назад
С тех пор, как исследователи всерьёз взялись за археологию, были найдены сотни артефактов, некоторые из которых превратились в предметы многолетних споров. Об этих предметах спорят и учёные, и конспирологи, но до сих пор некоторые из них сложно объяснить.
1. Исследовательское судно USNS Eltanin, специалисты которого изучали океан, на глубине 4,5 км обнаружили объект, очень похожий на антенну, укреплённую в дне. Сразу же появились десятки теорий. Одни говорили, что это дело рук советских военных, другие уверяли, что объект установили пришельцы. В конце концов отгадку нашли, и она оказалась прозаической: то, что приняли за антенну, было всего лишь водорослью плохо изученного до тех пор вида.
2. В 1885 году в куске бурого угля, добытого под Зальцбургом, нашли металлический параллелепиипед. Возраст залежей угля оценивался в 25-65 миллионов лет, поэтому сразу возник вопрос, как такой необычный кусок оказался на такой глубине. Ответ так и не получен.
3. Летом 1936 года в городе Лондоне в штате Техас семейная пара обнаружила возле ручья камень, из которого торчала деревянная рукоятка. Когда камень раскололи, оказалось, что это молоток. Интересно, что возраст камня оценили в несколько миллионов лет, но молоток выглядел вполне современно. И остаётся тайной, как молоток попал в камень.
Смотрите рассказ о других артефактах, вызывающих вопросы.
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