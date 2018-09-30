Почему нельзя стричь ногти детям: странные приметы

Почему нельзя стричь ногти детям и другие странные приметы

В каждой стране есть свои приметы и суеверия. Некоторые вполне логичные, а другие порой приводят в недоумение.

Китай

Многие жители Поднебесной во время трапезы иногда ведут себя довольно странно. Например, обедая макаронами, они стараются втянуть длинные «соломинки» в рот целиком. Все дело в том, что, согласно примете, длинные макароны нельзя перекусывать, иначе можно навлечь на себя финансовое неблагополучие.

Южная Корея

Детям в этой стране запрещено болтать ногами, сидя на стуле. Корейцы считают, что таким образом можно стряхнуть удачу.

Руанда

В традиционных общинах женщины не едят мясо коз. Согласно поверьям, у тех дам, которые отведают подобное блюдо, вырастет борода.

Уэльс

Здесь в 19 веке детям до шести месяцев запрещали стричь ногти. Считалось, что это может навлечь беду и даже сделать ребёнка вором. Бедным родителям приходилось обкусывать ногти у детей.

Аргентина

Даже не думайте в этой стране запивать арбуз вином. Согласно примете, это может привести к смерти.

Турция

В этой стране нельзя пить воду, в которой отражалась Луна. Примета гласит, что это может навлечь неприятности.

Испания

Жители этой страны следят за тем, чтобы ножницы в их домах всегда были закрыты. Иначе, как гласит примета, в дом может прийти бедность.

Германия

Немцы очень боятся ласточек. Вернее, сильно переживают, если птицы совьют гнездо над окнами их дома. Согласно примете, если ласточка выбрала ваше окно местом жительства, в семье не будет ни здоровья, ни счастья.