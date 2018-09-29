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На Земле живет бессмертное существо
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На Земле живет бессмертное существо 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Wikipedia
Ученые веками бьются над секретом вечной жизни и молодости. А вот одно существо на нашей планете, нашло способ не стареть и не умирать.
Единственным известным на сегодняшний день бессмертным животным считается медуза Turritopsis nutricula, которая обитает в тропических морях. Эта малышка имеет размер всего около 5 мм и научилась бесконечно себя омолаживать.
Когда необычная медуза достигает зрелости, то не умирает после размножения, как все обычные ее сородичи. Она приспособилась возвращаться из «взрослой» стадии развития обратно в «детскую».
Взрослая медуза опускается на дно и покрывается хитиновой «коркой», превращаясь в полип. Под слоем хитина медуза «обновляется» и вновь повторяет весь свой жизненный цикл. И продолжаться этот процесс может до бесконечности.
Теоретически погибнуть бессмертная медуза, конечно, может, но только если попадет в зубы какому-нибудь хищнику.
Ученые исследуют уникальный феномен животного, пытаясь проследить, каким образом возможен процесс превращения клеток из одной формы в другую.
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