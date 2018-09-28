Старушка прошлась по парку и нашла алмаз

Пожилая посетительница парка «Алмазный кратер» в американском штате Арканзас за 10 минут нашла алмаз весом 2,63 карата. Об этом сообщает информационный портал 5news.

Жительница штата Колорадо, решившая скрыть свою личность, рассказала, что на поиск камней приехала вся семья: она, ее муж, сын, внук и внучка. Но удача улыбнулась только ей. 71-летняя американка увидела на земле небольшой белоснежный камень. «Я взяла другой камень, чтобы соскрести с него грязь, но не знала, алмаз ли это или нет», — призналась она. После этого семья продолжала поиски около часа, но не нашла ничего ценного.

Женщина отнесла находку в местный исследовательский центр, где ей подтвердили, что алмаз настоящий. Сотрудник парка Вэймон Кокс (Waymon Cox) описал его так: «Этот белый алмаз размером примерно с фасолину, а его форма напоминает ноготь на руке. Несколько коричневых, похожих на веснушки, отметин на его поверхности, придают ему неповторимый шарм». По его словам, каждый пятый из найденных посетителями алмазов лежал на поверхности земли.

Парк располагается на месте потухшего вулкана. Это единственное общедоступное месторождение этих камней в мире. В 1990 году там обнаружили алмаз Строуна-Вагнера — редчайший бесцветный камень, полностью лишенный внутренних дефектов. Парк выкупил находку за 34,7 тысячи долларов. Все с момента открытия парка в 1972 году в нем обнаружили больше 33 тысяч драгоценных камней.