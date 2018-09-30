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В США выпустили лакомство со вкусом макарон и сыра
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В США выпустили лакомство со вкусом макарон и сыра 

Рамблер 1 час назад
Фото: mcphee.com
Сладости в виде полосатых тросточек хорошо знакомы всем американцам как обязательный атрибут рождественских праздников.
Без этих изогнутых карамелек вряд ли обходится хоть одно рождество в США. Но есть люди, которые не любят сладкое, а отказываться от традиционного угощения им не хочется.
Для таких приверед компания «Archie McPhee» приготовила особенное лакомство: выпустила традиционные рождественские тросточки со вкусом макарон с сыром.
Создатели необычных «конфет» отмечают, что этот вкус никак не противоречит духу рождества. Во многих штатах Америки макароны с сыром давно подают на стол в праздник. Поэтому создатели лакомства в необычным вкусом уверены, что их рождественские тросточки будут пользоваться большим успехом.
Новинка уже поступила в продажу. Шесть полосатых тросточек со вкусом сыра и макарон можно приобрести за $5,95.
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