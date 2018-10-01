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Загадка в Сети заставила пользователей напрячься
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Загадка в Сети заставила пользователей напрячься 

Рамблер 6 часов назад
В Сети появилась новая загадка, которая некоторых пользователей привела в замешательство, особенно если учитывать тот факт, что она является задачей, подготовленной для китайских школьников младших классов.
скриншот из видео
Видео, опубликованное на YouTube, предлагает пользователям Сети ответить на вопрос, какой высоты стол изображен на картинке. Решить задачу для младшеклассников можно двумя способами — вспомнить основы математики и составить уравнение, или же визуально оценить ситуацию и вычислить верный ответ. В любом случае, каким бы путем решения вы не пошли, вы придете к ответу, при котором искомая высота равна 150 см.
Помогут в вычислениях высоты стола уже данные величины кошки и черепахи, так же указанных на видео.
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