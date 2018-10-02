В Тверской области нашли останки мамонта

Палеонтологи, работающие на территории Тверской области, обнаружили на реке Ивица кости мамонта. Животное было самцом и жило около 12 тысяч лет назад, предполагают специалисты. В распоряжении учёных оказались, в том числе, фрагменты его черепа.

Первоначально останки древних животных заметил местный житель из села Георгиевское, а впоследствии находку удалось подтвердить специалистам, представляющим Палеонтоогический институт Российской академии наук . Помимо фрагментов черепа, они обнаружили части бивней, обломок верхней челюсти с зубами, а также лопатку мамонта, передаёт nplus1.ru. Проанализировав находки, учёные пришли к выводу, что мамонт жил в конце последнего ледникового периода, завершившегося 11,7 тысячи лет назад. Животное прожило около 45 лет. Взрослые шерстистые мамонты достигали 3,4 метра в высоту, а весили около шести тонн.

В настоящее время специалисты решают вопрос о проведении раскопок на территории, где были обнаружены останки мамонта. Специалисты отмечают, что представители этого вида, жившие в конце ледникового периода на территории современной Твери, представляют собой особую научную ценность.

Напомним, в июле текущего года при строительстве федеральной трассы «Таврида» в Крыму была найдена уникальная карстовая пещера с останками взрослого мамонта, мамонтёнка, гигантского оленя, винторогого барана и других древних животных. Возраст карстовой пещеры оценили в 1 миллион лет. Вскоре вход в пещеру заблокировали во избежание попадания туда людей, не имеющих специальной подготовки, однако в перспективе её планируется сделать туристическим объектом.

В августе останки мамонта были обнаружены в Верхоянском районе Якутии. В распоряжении учёных оказались, в том числе, мягкие ткани и шерсть животного, а также его неполный скелет.