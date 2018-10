Как в Силиконовой долине создают сверхлюдей

Сегодня мир охватывает новый бум — биохакинг, обещающий человеку апгрейт его физических, психических и интеллектуальных возможностей. Кто-то уже пророчит молодой науке невероятное будущее, а кто-то предостерегает от непоправимых последствий.

«Сделай сам»

Недавно Билл Гейтс признался, что если можно было бы вернуться во времена молодости, он бы программировал не компьютеры, а живую материю: «Если вы хотите изменить мир по-настоящему, следует начать именно с биологических молекул». Кому как не создателю IT-империи видны перспективы революционных технологий, способных не только приносить баснословную прибыль, но и в корне менять будущее.

Родиной биохакинга принято считать «Силиконовую долину», а его основателем — аспиранта-физика Роба Карлсона, который коренным образом изменил направление своей деятельности после знакомства с нобелевским лауреатом, биологом из ЮАР Сиднеем Бреннером. Идея независимого научного поиска в области молекулярной биологии и генной инженерии стала столь заразительна, что последователи Карлсона, как профессионалы, так и любители, сформировали открытое сообщество DIY-bio (с англ. Do it yourself), что на русском звучит как «сделай сам».

Теперь тысячи энтузиастов в гаражных лабораториях, по дешевке закупив нужное оборудование на интернет-барахолках Китая, ставят смелые эксперименты над своим организмом или иной биологической материей. И не беда, если под рукой не оказалось нужного прибора, к примеру, термостата: для инкубации генно-модифицированных бактерий используются собственные подмышки, поддерживающие необходимую для реакции температуру 37 °C. Несколько месяцев работы — и доморощенный генетик уже являет миру очередной чудо-препарат.

Довести до совершенства

Основатель биохакинговой компании Bulletproof Дэвид Эспри определяет два основных направления своей деятельности: первое — все, что осуществляется за пределами человеческого тела, второе — попытки «взломать» собственный организм и получить контроль над всеми его системами.

Границы экспериментам биохакеров выставляют разве что масштабы их собственной фантазии. К примеру, технолог из Сан-Франциско Мередит Паттерсон сумела создать светящийся в темноте йогурт, встроив в геном кисломолочных бактерий флуоресцентный белок. А сотрудники французской лаборатории La Paillasse вышли на финишную прямую в разработках биочернил, основу которых составляют живущие в почве микроорганизмы.

И все-таки большинство биохакеров стремятся доводить до совершенства человеческое тело. В компании Biocurious, к примеру, уже собрали 3D биопринтер, на котором предполагается печать живой ткани с возможностью последующей трансплантации.

Американец Роб Райнхарт пошел традиционным путем и стал воздействовать на молекулярный состав своего организма с помощью биодобавок — специального порошка Soylent, в состав которого входит ряд пищевых компонентов, включая соевые бобы и чечевицу. По словам биохакера-кулинара, такая смесь позволяет организму набрать суточную норму калорий, витаминов и микроэлементов. Правда, журналисты попробовавшие чудо-продукт в числе его побочных эффектов называют «избыточное газообразование и тоску по нормальной еде».

Проверь на себе

Наиболее активными потребителями выпускаемой продукции, как правило, становятся сами биохакеры. Так, основатель «Островка», обитатель «Кремниевой долины» Сергей Фаге в статье «Мне 32 года, и я потратил $200 тысяч на биохакинг» описывает результаты употребления «умных» таблеток. Согласно материалу, предпринимателю удалось сбросить массовую долю жира с 26% до 10%, поднять максимальное потребление кислорода, улучшить показатели по большинству биомаркеров, а также стать более энергичным, уверенным и сосредоточенным.

В 2015 году биохакеры из Science for Masses заявили, что им удалось на время превратить человеческий глаз в тепловизор. В качестве подопытного кролика выступил биохимик Габриэль Лисина, который описал весь эксперимент в своем блоге. Добровольцу закапали в глаза аналог хлорофилла — вещество хлорофин Е6, присутствующее в глазах глубоководных рыб, которые прекрасно ориентируются в темноте. Судя по отчету, в результате действия препарата Лисина смог в ночное время суток различать силуэты людей, находящиеся от него на расстоянии 50 метров.

Вложение в перспективу

Каждый биохакерский проект это не просто хобби, а настоящий стартап, позволяющий основателям рассчитывать на серьезную финансовую отдачу своей затеи. Благо средства на реализацию даже самого спорного проекта можно собрать что называется «всем миром». Так, предприниматели Тито Янковски и Джош Перфетто смогли начать выпуск распространенного в молекулярной биологии ДНК-амплификатора, получив за 10 дней через популярный у биохакеров ресурс kickstarter необходимые $6000.

Компания Bulletproof, торгующая «пуленепробиваемым» кофе для улучшения производительности труда, получила $9 млн от венчурного фонда Trinity. Это лишний раз доказывает интерес крупных инвесторов к растущему рынку биохакинга. К слову, этот кофе употребляет известный писатель Дэн Браун

Сегодня доходы компаний, работающих на рынке биохакинга пока не столь велики. Так, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов США оценивает вклад биохакинговой продукции в общую долю выпускаемых пищевых добавок менее 1%. Но цифры в каждом отдельно взятом примере все равно впечатляют. К примеру, выручка краудфандинговой компании Soylent только от предзаказов своего порошка за 2014 год составила около $1,5 млн А по заявлению руководства Nootrobox, за 2016 год доходы от продажи смарт-пилюлей возросли на 300%.

Время не пришло

Биохакинг несмотря на ежегодно увеличившееся число его приверженцев имеет немало критиков. К примеру, колумнист The Hustle, принимавший «умные» таблетки в течение двух месяцев, с разочарованием заметил: «лучше эти $50 в месяц тратить на что-нибудь другое».

Критики считают, что биохакинг за все время своего существования не предложил миру ни одной по-настоящему свежей идеи. К примеру, индустрию ноотропов они называют чистой воды маркетингом, опирающимся на идеи, давно используемые в кулинарии и спортивном питании.

Более того, деятельность биохакинговых компаний все чаще вызывает настороженность. Представители американской общественности и ФБР всерьез опасаются, что пущенное на самотек использование биотехнологий может привести к непреднамеренному, а возможно и осознанному созданию биологического оружия.

Подвергается серьезному сомнению и польза от применения чудо-препаратов, созданных биологами-любителями. Представители официальной медицины не раз обращали внимание на побочные эффекты, которые регулярно встречаются у потребителей данной продукции.

Секретарь Московского отделения Геронтологического общества РАН Александр Халявкин видит серьезнейшую угрозу психике человека, которые несут разного рода стимулирующие биологические препараты. Какое-то время наш мозг действительно будет работать продуктивнее, замечает Халявкин, однако со временем наступит обратный процесс, который может привести к полной утрате когнитивных способностей.