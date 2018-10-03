Похудевший кот прославился в Сети

Один из пользователей популярного в Сети сайта опубликовал коллаж, на котором изображен его кот — до похудения и после.

Reddit

Преображение кота действительно поражает — из огромного он превратился в подтянутого и стройного красавца. Конечно, пользователи не могли пройти мимо и бросились обсуждать, возможно ли такое, что за волшебный ветеринар занимался фигурой котика или как хозяин смог добиться такого результата, а некоторые усомнились: не фотошоп ли это часом.

Почти двенадцать тысяч лайков заработал пост с фотографиями похудевшего кота. А что думаете вы: фотошоп или кот-молодец и действительно так сильно потерял в весе?