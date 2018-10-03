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Похудевший кот прославился в Сети
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Похудевший кот прославился в Сети 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Один из пользователей популярного в Сети сайта опубликовал коллаж, на котором изображен его кот — до похудения и после.
Reddit
Преображение кота действительно поражает — из огромного он превратился в подтянутого и стройного красавца. Конечно, пользователи не могли пройти мимо и бросились обсуждать, возможно ли такое, что за волшебный ветеринар занимался фигурой котика или как хозяин смог добиться такого результата, а некоторые усомнились: не фотошоп ли это часом.
Почти двенадцать тысяч лайков заработал пост с фотографиями похудевшего кота. А что думаете вы: фотошоп или кот-молодец и действительно так сильно потерял в весе?
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