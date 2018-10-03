«Ошибочный» лотерейный билет сделал мужчину богачом

Помните, как героиня Ирины Муравьевой в фильме «Москва слезам не верит» заявляла, что всегда лотерейные билеты покупает и даже выиграла два раза по рублю? Но важно не только принять участие в розыгрыше денежного приза, но и вытянуть счастливый билет.

На этот счет существует множество теорий. У заядлых игроков даже существуют различные стратегии, как выиграть приз. Говорят, иногда ухищрения работают.

Но можно и просто, не прибегая ни к каким уловкам, взять и выиграть почти миллион долларов, просто перепутав лотерейные билеты.

Американец Герби Шихорн, купил в ближайшем магазине перед очередным розыгрышем лотерейные билеты. Приехав домой, он обнаружил, что продавец ошибся и вручил ему билеты другой лотереи. Герби решил оставить все, как есть и не прогадал.

“Ошибочные” билеты оказались выигрышными. Более того, сумма приза оказалась весьма внушительной: 703 600 долларов.

Как распорядиться выигрышем, Шихорн еще не решил, но полагает, что часть денег потратит на ремонт в доме. И, конечно, собирается покупать лотерейные билеты и дальше.