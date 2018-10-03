Ещё
«Ошибочный» лотерейный билет сделал мужчину богачом
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ошибочный» лотерейный билет сделал мужчину богачом 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos
Помните, как героиня Ирины Муравьевой в фильме «Москва слезам не верит» заявляла, что всегда лотерейные билеты покупает и даже выиграла два раза по рублю? Но важно не только принять участие в розыгрыше денежного приза, но и вытянуть счастливый билет.
На этот счет существует множество теорий. У заядлых игроков даже существуют различные стратегии, как выиграть приз. Говорят, иногда ухищрения работают.
Но можно и просто, не прибегая ни к каким уловкам, взять и выиграть почти миллион долларов, просто перепутав лотерейные билеты.
Американец Герби Шихорн, купил в ближайшем магазине перед очередным розыгрышем лотерейные билеты. Приехав домой, он обнаружил, что продавец ошибся и вручил ему билеты другой лотереи. Герби решил оставить все, как есть и не прогадал.
“Ошибочные” билеты оказались выигрышными. Более того, сумма приза оказалась весьма внушительной: 703 600 долларов.
Как распорядиться выигрышем, Шихорн еще не решил, но полагает, что часть денег потратит на ремонт в доме. И, конечно, собирается покупать лотерейные билеты и дальше.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: знаете ли вы столицы стран4
Как сложилась жизнь убийц царской семьи
25-й кадр: как манипулируют людьми12
Тощих в жены не брать: семейная жизнь на Руси
Тест: узнаете ли вы город по его прежнему названию30
Видео
00:44
Елизавете II подарили искусственную руку
Вещи
03:00
Загадка в Сети заставила пользователей напрячься
Безумный мир
09:15
Что означают российские тюремные татуировки
Истории
00:47
Тюлень атаковал мужчину осьминогом
Безумный мир
04:37
Блогер покорил Сеть гениальным лайфхаком
Вещи
02:56
Гибкая британка помещается в банке высотой 60 см
Люди
10:03
Вещи, которые исчезнут через 5 лет
Вещи
10:15
Реликвии из древности, сильно опередившие время
Безумный мир Вещи
02:55
Интригующие факты о нашем мире
Безумный мир
10:01
Что не так с теорией относительности
Безумный мир Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение