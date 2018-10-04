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Бедняк нашел пакет с деньгами и отдал владельцу
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Бедняк нашел пакет с деньгами и отдал владельцу 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
В Китае уборщик нашел в мусоре пакет с необычным содержимым. Внутри были деньги — 150 тысяч юаней (это приблизительно равно полутора миллионам рублей).
Уборщик не только не стал присваивать себе находку, но и отказался от вознаграждения, которое предлагал ему настоящий владелец пакета, сообщает издание South China Morning Post.
Все произошло рано утром. Уборщик по имени Ли Ман выполнял свою работу и увидел пакет. Он был подозрительно тяжелым, но мужчина решился заглянуть в него.
Осознав, что внутри лежит огромная сумма денег, Ли ман не колебался ни секунды. По его словам, он представил, как сильно сейчас переживает настоящий владелец.
Оказалось, что пакет с деньгами принял за мусор один из уборщиков в компании местного бизнесмена. Полиция нашла владельца буквально за пару часов.
Бизнесмен попытался отблагодарить Ли Мана за находку, предложив ему 20 тысяч юаней (порядка 200 тысяч рублей). Эта сумма приблизительно равна годовому заработку уборщика на острове Хайнань. Но мужчина отказался и от этих денег.
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