Автор Ждуна создала новую скульптуру

Имя Маргриты ван Брифорт может показаться вам незнакомым, однако вы точно уже слышали об этой девушке. Это скульптор из Нидерландов, и именно она является автором знаменитого Ждуна, прославившегося на весь мир и ставшего почти моментально мемом.

Девушка не остановилась на достигнутом и в голландской Гааге появилась новая скульптура, которая так же быстро полюбилась жителям. Существо, созданное Маргаритой, чем-то очень похоже на тюленя, однако имеет человеческие ноги. Ван Брифорт пока не выбрала имя для своего нового творения, но предложила это сделать своим подписчикам в социальной сети.

Хоть имя и должно быть на английском, по просьбе автора, комментариев от русских пользователей тоже крайне много и вот некоторые из них: хочун, смиренец, взгрустун. А как бы вы назвали это существо?