Ещё
Автор Ждуна создала новую скульптуру
Далее:
Читайте также:
Ещё

Автор Ждуна создала новую скульптуру 

Рамблер 20 минут назад
Фото: @margrietvanbreevoort
Имя Маргриты ван Брифорт может показаться вам незнакомым, однако вы точно уже слышали об этой девушке. Это скульптор из Нидерландов, и именно она является автором знаменитого Ждуна, прославившегося на весь мир и ставшего почти моментально мемом.
Девушка не остановилась на достигнутом и в голландской Гааге появилась новая скульптура, которая так же быстро полюбилась жителям. Существо, созданное Маргаритой, чем-то очень похоже на тюленя, однако имеет человеческие ноги. Ван Брифорт пока не выбрала имя для своего нового творения, но предложила это сделать своим подписчикам в социальной сети.
Хоть имя и должно быть на английском, по просьбе автора, комментариев от русских пользователей тоже крайне много и вот некоторые из них: хочун, смиренец, взгрустун. А как бы вы назвали это существо?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: знаете ли вы значение вашего имени16
Расстрел Белого дома: что вы помните84
Простая загадка, которая ставит в тупик23
Как становятся ворами в законе23
Как сложилась жизнь убийц царской семьи24
Видео
00:44
Елизавете II подарили искусственную руку
Вещи
03:00
Загадка в Сети заставила пользователей напрячься
Безумный мир
09:15
Что означают российские тюремные татуировки
Истории
00:47
Тюлень атаковал мужчину осьминогом
Безумный мир
04:37
Блогер покорил Сеть гениальным лайфхаком
Вещи
02:56
Гибкая британка помещается в банке высотой 60 см
Люди
10:03
Вещи, которые исчезнут через 5 лет
Вещи
10:15
Реликвии из древности, сильно опередившие время
Безумный мир Вещи
02:55
Интригующие факты о нашем мире
Безумный мир
10:01
Что не так с теорией относительности
Безумный мир Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение