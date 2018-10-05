Неожиданные факты об обычных вещах

Мы многое знаем о нашем мире, благодаря открытиям, которые совершают ученые чуть ли не каждый день. Но существуют вещи, которые способы перевернуть наши представления о том, что происходит вокруг нас, буквально с ног на голову.

Человек способен разглядеть пламя горящей свечи на расстоянии почти в 50 км

Ученые установили, что наши глаза способны заметить даже самое маленькое пламя, горящее примерно в 47 км от нас. Правда, исследователи отмечают, что это возможно лишь теоретически: для исполнения такого «фокуса» наша планета должна быть плоской. Силу собственного зрения мы можем оценить лишь на расстоянии 5 км, т.к. его ограничивает линия горизонта. Но ученые утверждают, что такая «суперсила» у человека есть.

В мобильном телефоне больше золота, чем в золотой руде

Экологи утверждают, что после переработки руды остаётся около двух граммов золота. Примерно столько же можно получить, если переработать около 40 телефонов, детали которых состоят из драгоценного металла. Путем Не хитрых подсчётов специалисты выяснили, что тонна наших мобильных устройств содержит около 300-400 граммов золота.

Человеческий пот не имеет запаха

На самом деле неприятный запах источают продукты жизнедеятельности бактерий, которые живут на коже человека и питаются капелька и пота.

Вода не проводит электричество

Удивлены? И, тем не менее, это так. Правда, с оговоркой: не является проводником абсолютно чистая вода. Та же жидкость, которая имеет в себе примеси ток все же проводит.

В Китае врачи получают деньги только тогда, когда их пациенты здоровы

В Поднебесной есть доктора, которым платят лишь тогда, когда их клиенты не болеют. Если здоровье человека оставляет желать лучшего, врач не получает гонорар и даже может быть уволен. Здоровый пациент — показатель того, что доктор справляется со своей работой.