22 запрета для парня возмутили Сеть 

Доверие в отношениях — штука непростая. Но некоторые люди так стремятся держать все под контролем, что теряют здравомыслие.
Эта история как раз о такой паре. Все началось с того, что пользователь Twitter @kkeyes96 поделился в соцсетях фотографией "контракта", найденного в купленной машине.
"Какой-то бедняга продавал машину, в ней остался контракт, написанный его девушкой".
@kkeyes96/Twitter
В списке перечислены 22 запрета, которые молодой человек должен соблюдать. Вот только некоторые из них:
Нельзя иметь в контактах телефоны одиноких девушек, а также добавлять их в друзья в соцсетях.
Нельзя тусоваться с друзьями чаще двух раз в неделю.
Нельзя смотреть на одиноких девушек.
Если девушка подойдет к нему в любом месте и любое время, то молодой человек должен немедленно уйти.
Также парню запрещается злиться на свою девушку по любому поводу.
Девушка может проверять телефон молодого человека в любой момент.
Также он должен отвечать на ее сообщения не позже, чем через 10 минут.
В соцсетях этот список возмутил многих. "Беги!", — написали некоторые пользователи молодому человеку.
Но кто-то предположил, что этот контракт был написан после измены парня. Похоже, что пара решила попробовать еще раз, но уже с определенными условиями.