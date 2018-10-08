22 запрета для парня возмутили Сеть

Доверие в отношениях — штука непростая. Но некоторые люди так стремятся держать все под контролем, что теряют здравомыслие.

Эта история как раз о такой паре. Все началось с того, что пользователь Twitter @kkeyes96 поделился в соцсетях фотографией "контракта", найденного в купленной машине.

"Какой-то бедняга продавал машину, в ней остался контракт, написанный его девушкой".

@kkeyes96/Twitter

В списке перечислены 22 запрета, которые молодой человек должен соблюдать. Вот только некоторые из них:

Нельзя иметь в контактах телефоны одиноких девушек, а также добавлять их в друзья в соцсетях.

Нельзя тусоваться с друзьями чаще двух раз в неделю.

Нельзя смотреть на одиноких девушек.

Если девушка подойдет к нему в любом месте и любое время, то молодой человек должен немедленно уйти.

Также парню запрещается злиться на свою девушку по любому поводу.

Девушка может проверять телефон молодого человека в любой момент.

Также он должен отвечать на ее сообщения не позже, чем через 10 минут.

В соцсетях этот список возмутил многих. "Беги!", — написали некоторые пользователи молодому человеку.

Но кто-то предположил, что этот контракт был написан после измены парня. Похоже, что пара решила попробовать еще раз, но уже с определенными условиями.