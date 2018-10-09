Шея или спина: новая иллюзия покорила Сеть

Новая иллюзия появилась на сайте Reddit совсем недавно, но уже увлекла множество людей. На фото, выложенном в Сети, видно женскую…и тут как раз мнения разделяются. Одни видят голову с высоким хвостом и шею, а другим кажется, что это обнаженная спина, прикрытая копной волос.

Интересно, что большинство пользователей сначала видят не то, что на самом деле изображено на фото. Те, кто знает правильный ответ, отмечают, что это не мешает впоследствии переключать взгляд и видеть оба варианта изображения.

Многие признали, что это пример одной из качественных иллюзий, которые довольно редко появляются в Сети.