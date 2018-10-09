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«Путешественника во времени» нашли на фото 40-х
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«Путешественника во времени» нашли на фото 40-х 

Рамблер 1 час назад
Фото: Twitter
Пользователей Сети заинтересовал очередной старый снимок, на котором человек держит двумя руками неизвестный предмет, напоминающий смартфон.
Цветным снимком 1943 года поделился на своей странице в Twitter британский видеоредактор Стюарт Хамфрис, который колоризирует черно-белые ролики и фотографии.
На снимке запечатлены британские рабочие, отдыхающие на пляже, в центре которого стоит человек, который двумя руками держит неизвестный предмет и вглядывается в него.
На то, что это может быть смартфон указали подписчики Хамфриса, однако сам он этого мнения не разделил. Он предположил, что мужчина мог скручивать папиросу. Кроме того, Стюарт отметил, что самого предмета в руках не видно, поэтому нельзя утверждать, что это смартфон. Возможно, положение рук и пристальный взгляд ввели в заблуждение пользователей Сети.
"Эм, мне кажется, или этот парень сидит в смартфоне… в 1950", — написал один из подписчиков.
Его идею поддержали и другие пользователи Twitter, которые увлечены всякими временными загадками. Людей с "предметами из будущего" они называют "путешественниками во времени".
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