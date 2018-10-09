«Путешественника во времени» нашли на фото 40-х

Пользователей Сети заинтересовал очередной старый снимок, на котором человек держит двумя руками неизвестный предмет, напоминающий смартфон.

Цветным снимком 1943 года поделился на своей странице в Twitter британский видеоредактор Стюарт Хамфрис, который колоризирует черно-белые ролики и фотографии.

На снимке запечатлены британские рабочие, отдыхающие на пляже, в центре которого стоит человек, который двумя руками держит неизвестный предмет и вглядывается в него.

На то, что это может быть смартфон указали подписчики Хамфриса, однако сам он этого мнения не разделил. Он предположил, что мужчина мог скручивать папиросу. Кроме того, Стюарт отметил, что самого предмета в руках не видно, поэтому нельзя утверждать, что это смартфон. Возможно, положение рук и пристальный взгляд ввели в заблуждение пользователей Сети.

Er… is it just me or is this guy checking his phone… in the 1950s. 🤔 pic.twitter.com/aUKuFGBQMf— South London History (@SouthHistory) 1 октября 2018 г.

"Эм, мне кажется, или этот парень сидит в смартфоне… в 1950", — написал один из подписчиков.

Его идею поддержали и другие пользователи Twitter, которые увлечены всякими временными загадками. Людей с "предметами из будущего" они называют "путешественниками во времени".