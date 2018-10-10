Француз держит у себя дома 400 рептилий

Филиппу Жилле 67 лет, он живет неподалеку от Нанта, города на реке Луаре, а компанию ему составляют больше 400 "домашних" питомцев: змей, крокодилов, игуан, черепах, тарантулов и других экзотических животных.

Все дело в том, что Жилле — герпетолог, он 30 лет провел в ЮАР, где занимался изучением земноводных и пресмыкающихся. По словам Филиппа, он был очарован этими загадочными существами.

Своих первых двух питомцев Жилле завел больше 20 лет назад. Он спас с израильской фермы двух аллигаторов, чья кожа была недостаточно красивой для выделки. Филипп дал им клички Али и Гатор, оставив у себя дома. Мужчина говорит, что у него нет особых хлопот с этими животными: они малоподвижны и не так уж прожорливы. Он настолько к ним привык, что даже пускает аллигаторов к себе в спальню, когда на улице гроза, которая пугает рептилий.

Большинство змей и игуан Жилле также спас: от одних отказались прежние хозяева, другие же избежали таким образом смерти на ферме по производству кожаных изделий. Филипп уверен, что рано или поздно любая, даже самая дикая рептилия, привыкает к нему и становится ручной.

Жилле говорит, что соседи ничего не имеют против его домашнего зоопарка, а местные пожарные проинструктированы не заходить в дом в случае чрезвычайной ситуации.