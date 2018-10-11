Ещё
Самые глупые законы о еде, которые только есть в мире
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самые глупые законы о еде, которые только есть в мире 

Trendymen 16 часов назад
Фото: Trendymen
Судебная практика регулирует массу полезных аспектов человеческих взаимоотношений. Но иногда суровость закона переходит все границы: в мире существуют несколько совершенно диких правил о еде, за нарушение которых можно легко загреметь в тюрьму. Не есть в океане

Квинсленд, Австралия

Действительно, есть перед купанием не стоит, это подтверждают врачи. Но австралийцам нет никакого дела до здоровья: закон карает каждого, кто рискнет закусить прямо во время плавания. Забавно, что первое нарушение обойдется шутнику в пару сотен долларов, а вот за второе можно уже и за решетку угодить. Горящий дом и пища

Чикаго, США

Один из старых, но все еще действующих законов Чикаго ограничивает в правах тех, кто решил перекусить в горящем доме. Вот нельзя и все тут. Гори голодным! Закон о ланчбоксах

Мехико, Мексика

Экономным гражданам, не желающим тратить деньги на обед в кофейнях, не стоит показываться со своим ланчбоксом на главных улицах Мехико. Это вне закона! Полицейский имеет право даже в участок нарушителя отвести. Клевета на еду 

США 

В 13 штатах Америки принят так называемый закон о клевете на еду. Это значит, что критиковать продукты стоит с большой оглядкой: производитель может легко подать в суд на того, кто оставит пренебрежительный комментарий об их продукции. Лук и парикмахер

Мюнхен, Германия

Закон предписывает всем брадобреям города не употреблять лук с 7 утра до 7 вечера. То есть, в рабочий день. Пусть он и кажется несправедливым нарушением прав человека — в реальности закон полезен. Кому захочется терпеть жуткий запах в течение всей стрижки?
Последние новости
70-летний Сталлоне подтягивается так, что ты сейчас бросишь все и побежишь в спортзал Звезды девяностых, которых сегодня невозможно узнать Как выучить что угодно: секрет Альберта Эйнштейна
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: правда или нет?5
Изобретения, которые противоречат законам физики5
Как живут дети нацистских преступников30
Как «счастье» стало «смертью» в Перми27
Тайна исчезновения Полин Пикар6
Видео
10:44
Будут ли когда-нибудь клонировать людей
Истории
10:02
Когда проложат тоннель под Атлантическим океаном
Места
04:03
«Дайте две»: как мужчина продал каплю клея с пола
Вещи
04:25
Какой была жизнь Чарльза Дарвина
Люди
04:07
Самые быстрые поезда в мире
Вещи
00:31
Как «счастье» стало «смертью» в Перми
Безумный мир
13:54
Парашютные рекорды, которые вошли в книгу Гиннесса
Истории
10:47
Какие монстры пугали людей в Скандинавии
Истории
10:12
Какого цвета мир в глазах животных
Истории
11:46
Путешественники, которые обошли планету пешком
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение