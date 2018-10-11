Как «счастье» стало «смертью» в Перми

Пермские вандалы поглумились над известным городским арт-объектом "Счастье не за горами", расположенным на набережной Камы.

Неизвестные в ночь с 10 на 11 октября пробрались на набережную и заменили несколько букв в слове "счастье", превратив его в "смерть". Испорченный монумент сначала закрыли баннером с жизнеутверждающей надписью "Россия — моя история", а затем демонтировали "смерть". В ближайшее время арт-объект будет восстановлен.

Слова "Счастье не за горами" украсили пермскую набережную в 2009 году, за это время композиция стало привычной частью городского пейзажа и излюбленным местом для фотографий не только туристов, но и местных жителей.

Кстати, этот монумент можно также увидеть в сериале "Реальные пацаны" и фильме "Географ глобус пропил".

Кадр из фильма "Географ глобус пропил"

Вариант для тех, кто пока не добрался до Перми и не планирует в ближайшее время.