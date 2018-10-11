Ещё
Как «счастье» стало «смертью» в Перми
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как «счастье» стало «смертью» в Перми 

Рамблер 3 часа назад
Пермские вандалы поглумились над известным городским арт-объектом "Счастье не за горами", расположенным на набережной Камы.
Неизвестные в ночь с 10 на 11 октября пробрались на набережную и заменили несколько букв в слове "счастье", превратив его в "смерть". Испорченный монумент сначала закрыли баннером с жизнеутверждающей надписью "Россия — моя история", а затем демонтировали "смерть". В ближайшее время арт-объект будет восстановлен.
Слова "Счастье не за горами" украсили пермскую набережную в 2009 году, за это время композиция стало привычной частью городского пейзажа и излюбленным местом для фотографий не только туристов, но и местных жителей.
Кстати, этот монумент можно также увидеть в сериале "Реальные пацаны" и фильме "Географ глобус пропил".
Кадр из фильма "Географ глобус пропил"
Вариант для тех, кто пока не добрался до Перми и не планирует в ближайшее время.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мужчина не спит больше 40 лет5
Изобретения, которые противоречат законам физики3
Тайна исчезновения Полин Пикар4
6 самых шокирующих фактов об Адаме43
10 секретных проектов Гитлера4
Видео
04:03
«Дайте две»: как мужчина продал каплю клея с пола
Вещи
04:25
Какой была жизнь Чарльза Дарвина
Люди
04:07
Самые быстрые поезда в мире
Вещи
00:31
Как «счастье» стало «смертью» в Перми
Безумный мир
13:54
Парашютные рекорды, которые вошли в книгу Гиннесса
Истории
10:47
Какие монстры пугали людей в Скандинавии
Истории
10:12
Какого цвета мир в глазах животных
Истории
11:46
Путешественники, которые обошли планету пешком
Люди
10:02
Изобретения, которые противоречат законам физики
Вещи
07:16
Что произойдет с Землей по версии Хокинга
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение