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Мужчина несколько недель выдавал себя за врача
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Мужчина несколько недель выдавал себя за врача 

Рамблер 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
Во французском городе Бордо мужчина, всегда мечтавший стать врачом, решил воплотить свою мечту в реальность, минуя любые формальности и получение специального образования. Да что там говорить, он даже не пытался устроиться на работу, он просто надел белый халат, повесил на шею стетоскоп и вошел в больницу.
Вошел он туда на пару недель. Мужчина старался обходить стороной продолжительные контакты с пациентами, а вот с "коллегами" проводил как мог больше времени. Почти две недели врачи не замечали в своем кругу на перекурах или обеденных перекусах нового человека, а тому доставляло большое удовольствие чувствовать себя одним из докторов.
Конечно, такое своеобразное воплощение мечты в реальность не прошло незамеченным и горе-врач был задержан. Его ждет заключение на срок до года и штраф в 15 тысяч евро.
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