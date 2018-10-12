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Котенок прокатился под капотом почти 30 км
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Котенок прокатился под капотом почти 30 км 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
На улице постепенно холодает и это сказывается не только на человеке — в такое время стоит быть особенно аккуратными водителям, так как их преследует опасность прихватить с собой в путь, например, маленького котенка. Пушистые животные запросто могут оказаться под капотом, потому что там они находят тепло, когда погода портится.
Подобная ситуация произошла с американской семьей — муж и жена заметили беднягу лишь после того, как проделали путь в 27 километров. После остановки они услышали подозрительный звук из-под капота. Достать котенка сверху не удалось, поэтому семье приют, там его осмотрят и окажут необходимую медицинскую помощь.
Прежде, чем заводить мотор, постучите по капоту, чтобы убедиться, что в вашем автомобиле не греется какой-нибудь звереныш.
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