Котенок прокатился под капотом почти 30 км

На улице постепенно холодает и это сказывается не только на человеке — в такое время стоит быть особенно аккуратными водителям, так как их преследует опасность прихватить с собой в путь, например, маленького котенка. Пушистые животные запросто могут оказаться под капотом, потому что там они находят тепло, когда погода портится.

Подобная ситуация произошла с американской семьей — муж и жена заметили беднягу лишь после того, как проделали путь в 27 километров. После остановки они услышали подозрительный звук из-под капота. Достать котенка сверху не удалось, поэтому семье приют, там его осмотрят и окажут необходимую медицинскую помощь.

Прежде, чем заводить мотор, постучите по капоту, чтобы убедиться, что в вашем автомобиле не греется какой-нибудь звереныш.