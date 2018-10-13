«Ненавижу котов»: как сообщить, что вас похитили

В Сети набирает популярность новый флешмоб — нужно придумать фразу, по которой ваши друзья сразу поймут, что с вами случилась беда.

Девушка, которая в твиттере известна, как Милена Митина, поделилась со своими фоловерами англоязычным твитом. Она перевела на русский язык сообщение, в котором попросила друзей поделиться своими способами рассказать о собственном похищении так, чтобы злоумышленники ничего не заподозрили. Неожиданно твит перерос в целый флешмоб.

Вас похитили, но по-прежнему разрешают писать в блогах и соцсетях, чтобы притворяться, что все нормально. Что бы вы написали, чтобы друзья (но не похитители) сразу поняли, что вы в беде?— Милена Митина (@_marsi) 10 октября 2018 г.

Одной из первых откликнулась девушка.

Не смогу сегодня с вами встретиться, у меня появился парень и у нас все хорошо. — девочка Ив (@devo4ka_eve) 10 октября 2018 г.

Как она сама потом призналась, это ее лучшая шутка в соцсетях.

ненавижу котов! мерзкие шерстяные ублюдки! а как они мерзко мявчат и мурчат! аааааааа прям разрывает от ненависти! то ли дело детишки, детишечки, младенчики, ммм тугосери годовасики пузожители 😍😍😍— какула из икеи (@ebu_volov) 12 октября 2018 г.

Шутка про котов и детей от сильного и независимого человека.

Дорогой Сириус, у нас новый профессор Амбридж. Она такая же добрая, как твоя мама 😂😂— NatalIna (@Natalia13719950) 11 октября 2018 г.

Фанаты Гарри Поттера отличаются сообразительностью и чувством юмора.

Ихний кофей дуратский— Елена СПб (@elena78rus) 12 октября 2018 г.

В комментариях к этому сообщению предложили вариант "дуратское".

Так может все эти люди, которые пишут такое в интернете, на самом деле в заложниках? 😱— Злой Гик (@zloygik) 12 октября 2018 г.

Такое предположение высказал один из комментаторов, и многие его поддержали.