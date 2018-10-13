Ещё
«Ненавижу котов»: как сообщить, что вас похитили
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ненавижу котов»: как сообщить, что вас похитили 

Рамблер 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
В Сети набирает популярность новый флешмоб — нужно придумать фразу, по которой ваши друзья сразу поймут, что с вами случилась беда.
Девушка, которая в твиттере известна, как Милена Митина, поделилась со своими фоловерами англоязычным твитом. Она перевела на русский язык сообщение, в котором попросила друзей поделиться своими способами рассказать о собственном похищении так, чтобы злоумышленники ничего не заподозрили. Неожиданно твит перерос в целый флешмоб.
Одной из первых откликнулась девушка.
Как она сама потом призналась, это ее лучшая шутка в соцсетях.
Шутка про котов и детей от сильного и независимого человека.
Фанаты Гарри Поттера отличаются сообразительностью и чувством юмора.
В комментариях к этому сообщению предложили вариант "дуратское".
Такое предположение высказал один из комментаторов, и многие его поддержали.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем на Руси убивали детей на самом деле431
История самой жадной женщины в мире46
Феня: как появился блатной жаргон2
Странные находки, которые были найдены подо льдом
Тест: правда или нет?13
Видео
12:45
Драматические изменения планеты
Места
06:32
Абсурдные, но законные вещи
Безумный мир
12:22
Создания, которые могли бы разрушить мир
Истории
04:17
Странные находки, которые были найдены подо льдом
Вещи
04:12
Странные вещи, которые запускали космос
Вещи
04:23
«Шрамы», которые люди оставили на Земле
Места
10:44
Будут ли когда-нибудь клонировать людей
Истории
10:02
Когда проложат тоннель под Атлантическим океаном
Места
04:03
«Дайте две»: как мужчина продал каплю клея с пола
Вещи
04:25
Какой была жизнь Чарльза Дарвина
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение