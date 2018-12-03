Тест: удается ли вам понимать славянские языки

Существует распространенное мнение, что учить славянские языки легко, ведь там есть множество похожих на русские слов.

Однако, если изучить языки более пристально, то вы удивитесь: многие «почти русские» слова имеют в этих языках совсем другой, иногда противоположный или дословный смысл.

Это обстоятельство создает подчас немало забавных ситуаций во время поездок в страны Восточной Европы.

Объясняется разница значений тем, что хотя славянские языки и имеют общую корневую основу, но каждый из них прошел свой путь развития и заимствований из других языков.