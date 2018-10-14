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Тест: удается ли вам понимать славянские языки
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Тест: удается ли вам понимать славянские языки 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos
Существует распространенное мнение, что учить славянские языки легко, ведь там есть множество похожих на русские слов.
Однако, если изучить языки более пристально, то вы удивитесь: многие «почти русские» слова имеют в этих языках совсем другой, иногда противоположный или дословный смысл.
Это обстоятельство создает подчас немало забавных ситуаций во время поездок в страны Восточной Европы.
Объясняется разница значений тем, что хотя славянские языки и имеют общую корневую основу, но каждый из них прошел свой путь развития и заимствований из других языков.
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