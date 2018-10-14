Гусеница, которая умеет «превращаться» в змею

Многие животные вынуждены вести настоящую борьбу за выживание, приспосабливаясь к условиям нашего мира. Спасаясь от хищников, те особи, которые не могут защитить себя, идут на всяческие уловки.

Например, в лесах Центральной и Южной Америки живет маленькая гусеница, которую легко спутать со змеей.

Правда, мимикрирует она под змею лишь в случае опасности. Такой «суперспособности» насекомое научилось, чтобы отпугивать птиц. Безобидная маленькая гусеница от страха увеличивается в размерах и ее голова начинает походить на голову опасной змеи. Разумеется, птицы предпочитают держаться от ядовитого существа подальше.

“Уличить” гусеницу в обмане у пернатых нет, видимо, желания: покачивающаяся голова змеи их пугает и они стремятся поскорее убраться подальше.

А гусеница, убедившись в том, что врага больше нет поблизости, возвращается к своему первоначальному виду.