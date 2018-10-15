Секреты лотерей, которые мало кто знает

Кажется, что выиграть в лотерею проще простого. Нужна всего лишь небольшая сумма денег для покупки билета, а потом надо сидеть и ждать, когда же выигрыш свалится прямо в руки. В реальности всё куда сложнее, ведь лотереи создаются не для того, чтобы люди выигрывали, а для того, чтобы её организаторы обогащались. Эти секреты лотерей мало кто знает.

1. Проведённое в 2014 году в США исследование показало, что 70 миллиардов долларов жители страны потратили на покупку лотерейных билетов, но при этом половину билетов приобрели безработные и бедные люди.

2. Играющие в лотерею надеются, что в случае выигрыша им будет обеспечена анонимность. На самом деле это не так. Скорее всего, об этом раструбят СМИ, так что о спокойной жизни придётся забыть.

3. Выигрыш облагается налогом, так что сумма, которую получает на руки победитель, меньше, чем объявленная.

4. Организаторы лотерей нередко заявляют, что жертвуют часть доходов на благотворительность. Обычно это соответствует действительности, если только не брать в расчёт, что суммы благотворительных частенько совсем невелики.

5. Некоторые призы так и остаются невостребованными. Такое может произойти, если человек, купивший билет, просто забыл его проверить.

6. Шанс выиграть джек-пот ничтожен, и это главная особенность любой лотереи. Так, в лотерее «6 из 49» вероятность выигрыша 1 из 13 983 816. Если вы станете покупать билет еженедельно, то будете выигрывать один раз в 269 лет.