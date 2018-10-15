Удивительные факты о нашей жизни

Космический корабль «Аполлон-11» стартовал 16 июля 1969 года. На его борту были астронавты Баз Олдрин, Нил Армстронг Майкл Коллинз . Миссия стала поистине исторической, ведь спустя несколько Нил Армстронг ступил на поверхность Луны. Однако перед полётом астронавты подписала сотни конвертов, которые отдали семьям. Если бы они не вернулись из космоса, родственники могли бы продать конверты по астрономическим ценам. А вот ещё несколько любопытных фактов о нашей жизни.

1. У американца, живущего в Огайо, есть коллекция точилок для карандашей. Сейчас в ней более 3 400 экземпляров.

2. Проведённое в 2009 году исследование котов и кошек показало, что самки чаще правши, а самцы левши.

3. В 1998 году в честь Дня дурака сеть ресторанов быстрого питания объявила, что создала специальный бургер для левшей. Якобы в бургере все ингредиенты были повёрнуты на 180 градусов, чтобы леворуким гурманам было удобнее его есть. Шутку поняли не все: некоторые левши на полном серьёзе требовали такой бургер в ресторанах.

4. Гепард за три прыжка может развить скорость 64 км/ч, а за три секунды он разгоняется до 97 км/ч.

2 февраля 2017 года 27-летняя канадка Майкл Коллинз завершила поездку Expedition 196, в рамках которой она за полтора года объехала все страны мира.