Необычному кролику подарили ушки

Маленькому крольчонку Мими не сильно повезло в этой жизни. Кролик родился без ушей и передней лапы. Но это не помешало Мими найти любящую хозяйку, которая позаботилась о ней и связала для своего питомца новые уши.

metro

22-летняя Родайя Уэлч сделала для Мими не только уши, но и красивые цветы, которые можно надевать как венок.

Хозяйка пушистого зверька считает, что Мими родилась с отклонениями из-за того, что маме-крольчихе не обеспечили вовремя хороший уход, а также нормальное питание. И это не удивительно, ведь крольчонка забрали у 77-летнего мужчины, который заболел и не смог ухаживать за крольчатами и их мамой.

Родайя поведала, что Мими носит свои вязаные уши только во время фотосессии. В свободные часы крольчонок отдыхает от новых аксессуаров.

"Когда я надеваю на Мими ее новые ушки, то не завязываю ей тугой узел на шее. Это не очень безопасно. Поэтому, когда зверьку надоедает сидеть смирно, она может скинуть их", — рассказала Родайя изданию Metro.

Теперь у Мими хороший дом и любящая хозяйка, которая заботится о зверьке.