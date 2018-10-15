Явления природы, выглядящие нереальными

Доводилось ли вам когда-нибудь видеть облака «Утренняя глория»? Это очень редкое метеорологическое явление, которое можно наблюдать в заливе возле северного побережья Австралии. «Утренняя глория» является миру в период с сентября по ноябрь только утром. Облака представляют собой трубы с воздухом, которые вращаются вокруг своей оси. Двигаются облака очень быстро, а иногда даже опускаются на высоту всего 200 метров. Заснять «Утреннюю глорию» удается лишь счастливчикам, а большинству остается любоваться этим необычайно красивым явлением только на видео.

Еще одно интригующее природное явление — шаровая молния. Учёные до сих пор не разобрались, какова же природа шаровой молнии, а эксперимента в лабораторных условиях дают лишь приблизительные объяснения явлению. Выглядит она как плывущий по воздуху огненный шар диаметром около 15 сантиметров. Но бывали случаи, когда молния достигала диаметра 1 метр! Любопытно, что молния бывает даже разных цветов: красного, синего или даже черного. Появляется она редко, что, конечно же, только радует. А некоторые очевидцы даже успели заснять шаровую молнию на видео, так что мы можем полюбоваться на это странное и необъяснимое явление природы.

А о том, как выглядят паргелий и брокенский призрак, вы узнаете из ролика.