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Следы НЛО нашли на снегу в Аргентине
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Следы НЛО нашли на снегу в Аргентине 

Аргументы Недели + ещё 3 3 часа назад
Уфологи продолжают находить странные следы инопланетян, будь то НЛО в небе, или же таинственные знаки на земле. Недавно мистические геоглифы были замечены на территории Аргентины.
В минувшую субботу, 13 октября, молодой аргентинец, катаясь на мотоцикле, нашел в лесу два странных рисунка на снегу, но при этом не увидел рядом с ними человеческих следов.
Родриго поспешил домой и вернулся с домочадцами, чтобы сделать фотографии невероятных отпечатков: "Их размер и точность поражают. Я никогда не видел ничего подобного!", — поделился он в интервью LM Neuquén.
Местные жители рассказывают, что в радиусе километра от места обнаружения знаков периодически появляются странные существа, которые не похожи на людей или животных. Кроме того, здесь часто видят НЛО и яркие огни в небе.
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