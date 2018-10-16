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Почему мы не находим инопланетян
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Почему мы не находим инопланетян 

Рамблер 4 часа назад
Существование внеземных цивилизаций не доказано, однако статистически это вероятно. Орбитальный телескоп НАСА «Кеплер» обнаружил в пределах Млечного пути примерно 500 000 планет, на которых могла бы зародиться жизнь, так что инопланетяне действительно могут существовать. Но если это так, то почему мы до сих пор не встретились? Почему обитатели иных миров всё ещё не прислали нам никаких сигналов и никак не намекнули на то, что они есть? Вот лишь одно из вероятных объяснений.
Внеземные цивилизации действительно существуют, но их меньше, чем мы думаем. Но миры разделяют немыслимые расстояния, и именно поэтому различные цивилизации не могут связываться друг с другом. Так, земляне пытаются искать другие жизни всего лишь около сотни лет, но в масштабах Вселенной век — величина ничтожно малая. Не стоит упускать из вида и снижение мощности радиосигнала с удалением от Земли. До тех пор, пока цивилизация не научится преодолевать сотни и тысячи световых лет, найти братьев по разуму она не сумеет.
Но есть и другие теории, рассказывающие о том, почему мы пока ещё не встретили жителей иных планет (и, не исключено, не встретим никогда). Смотрите видео и узнайте, что такое «теория великого фильтра», будет ли интересно развитым расам общаться с землянами и контактировали ли с пришельцами масоны.
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